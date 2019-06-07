Мальдивы обязывают: Телегин поделился пляжным фото с Пелагеей

Пелагея вместе с молодым мужем, 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным, после трудовых будней решила насладиться отдыхом на Мальдивах. При этом фотографиями из путешествия делится не певица, а ее супруг.

По прибытию на Мальдивы спортсмен сразу опубликовал фото со своей пассией, а теперь он разместил нежное фото с пляжа.

«Нью дэй виз май герл (новый день с моей девочкой)», — шутливо подписал фотографию в Instagram Иван Телегин.

Поклонников по-настоящему умилил очередной семейный снимок одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Невероятно милые», «Очень красивая пара», «Какие вы классные, так подходите друг другу», «Какие классные, просто глаз не оторвать», «Вы очень подходите друг другу, береги ее», — отметили подписчики.

Напомним, что, приехав на Мальдивы, Пелагея сменила прическу. В результате этого многие поклонники ее просто не узнали. Некоторые также отметили, что певица заметно помолодела.