ЗВЕЗДЫ

Лопырева опубликовала новое фото своего 6-месячного сына

При этом возлюбленная Игоря Булатова по-прежнему скрывает лицо малыша Марка Лео.

Лопырева опубликовала новое фото своего 6-месячного сына
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева не решилась показать личико маленького Марка Лео. В Stories знаменитость опубликовала свежее семейное фото: в кадре она запечатлена с отцом своего первенца Игорем Булатовым, который держит на руках шестимесячного сынишку.

«Совсем-совсем был маленький, сидел у мамы в животике… ты выходил на стадион на открытие чемпионата. Как быстро летит время!!» — подметила Виктория.

Виктория Лопырева с Игорем Булатовым и сыном (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Как и телеведущая Регина Тодоренко,  возлюбленная Игоря Булатова не спешит показывать своего малыша. На всех снимках модель прикрывает личико первенца смайлами. Лопырева держала в тайне как свою беременность, так и отношения с нынешним избранником. Девушка рассекретила интересное положение только из-за того, что ее округлившийся живот стал заметен окружающим.

При том, что Виктория скрывает личико сынишки, она с удовольствием делится с подписчиками историями о малыше, публикуя фото- и видеоотчёты на личной страничке в Instagram. В свои пять месяцев Марк Лео научился ползать на детском коврике под присмотром мамы. Кроха уверенно держит головку и проявляет интерес к новым игрушкам.

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Виктория Лопыревазвездные дети

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Лопырева опубликовала новое фото своего 6-месячного сына
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