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Йога и пилатес: Меган Маркл рассекретила любимый спортклуб-бутик

Стоимость одного занятия в этом элитарном заведении составляет 20 фунтов стерлингов.

Йога и пилатес: Меган Маркл рассекретила любимый спортклуб-бутик
Меган Маркл предпочитает комплекс упражнений для кардио-тренировки. Фото: Global Look Press

Меган Маркл раскрыла, что отдает предпочтение упражнениям, которые стимулируют работу сердца. Об этом она рассказала в своем письме редактора сентябрьского Vogue, предваряя бьюти-раздел номера.

Выяснилось, что королевская особа для себя выбрала комплекс занятий, который включают в себя элементы йоги, пилатеса, а также упражнения на станке. Супруга принца Гарри призналась, что ходит в спортклуб-бутик, расположенный в Лондоне.

Стоимость одного занятия в тамошнем спортзале составляет 20 фунтов стерлингов (около 1600 рублей). Говоря о своих занятиях спортом, Меган написала, что они помогают ей направить энергию на внутреннюю красоту, пишет The Sun.

Стоит отметить, что владельцы Heartcore искренне порадовались такой рекламе с «королевского плеча». В Instagram спорт-бутика была опубликована фотография со свежим номером Vogue с хэштегом #спасибо.

Ранее сообщалось, что британцы смели сентябрьский выпуск журнала и теперь желающие нигде не могут его приобрести. Многие фанаты не растерялись и успели нажиться на ажиотаже, выставив копии на eBay.

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Йога и пилатес: Меган Маркл рассекретила любимый спортклуб-бутик
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