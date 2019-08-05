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Цена сентябрьского Vogue c Меган Маркл подскочила в пять раз

Британские фанаты герцогини Сассекской смели с прилавков свежий выпуск «фэшн-библии», а особо предприимчивым даже удалось сорвать на этом неплохой куш.

Цена сентябрьского Vogue c Меган Маркл подскочила в пять раз
Британцы полностью раскупили номер Vogue, который редактировала Меган Маркл. Фото: instagram.com/britishvogue/

Не успел на прилавках британских магазинов появиться сентябрьский номер журнала Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл, как поклонники королевской семьи тут же раскупили весь тираж.

Нашлись среди них и особо предприимчивые личности, которые решили подзаработать на ажиотаже вокруг специального выпуска. Спустя всего несколько часов после поступления в продажу цена журнала с 3,99 фунта стерлингов (315 рублей) подскочила в пять раз.

Интернет-бизнесмены уже заполонили eBay предложениями о продаже журнала. Благодаря огромному спросу среди королевских энтузиастов, которые мечтают заполучить копию, платформа зафиксировала самую высокую цену — 19,70 фунта стерлингов (1500 рублей).

Нашелся и «оптовый продавец», который предварительно скупил 45 штук журнала, «толкнув» их за 14,95 фунта стерлингов (1180 рублей).

В результате с вычетом первоначальных расходов пользователь сумел получить 493,20 фунта стерлингов (почти 39 тысяч рублей) чистой прибыли.

Многие американские поклонники твитнули, что заказали номер британского Vogue онлайн, в то время как сами жители Туманного Альбиона жалуются, что нигде не могут его купить, пишет The Sun.

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VogueБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новости

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Цена сентябрьского Vogue c Меган Маркл подскочила в пять раз
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