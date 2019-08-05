Цена сентябрьского Vogue c Меган Маркл подскочила в пять раз

Британские фанаты герцогини Сассекской смели с прилавков свежий выпуск «фэшн-библии», а особо предприимчивым даже удалось сорвать на этом неплохой куш.

Не успел на прилавках британских магазинов появиться сентябрьский номер журнала Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл, как поклонники королевской семьи тут же раскупили весь тираж.

Нашлись среди них и особо предприимчивые личности, которые решили подзаработать на ажиотаже вокруг специального выпуска. Спустя всего несколько часов после поступления в продажу цена журнала с 3,99 фунта стерлингов (315 рублей) подскочила в пять раз.

Интернет-бизнесмены уже заполонили eBay предложениями о продаже журнала. Благодаря огромному спросу среди королевских энтузиастов, которые мечтают заполучить копию, платформа зафиксировала самую высокую цену — 19,70 фунта стерлингов (1500 рублей).

Нашелся и «оптовый продавец», который предварительно скупил 45 штук журнала, «толкнув» их за 14,95 фунта стерлингов (1180 рублей).

В результате с вычетом первоначальных расходов пользователь сумел получить 493,20 фунта стерлингов (почти 39 тысяч рублей) чистой прибыли.

Многие американские поклонники твитнули, что заказали номер британского Vogue онлайн, в то время как сами жители Туманного Альбиона жалуются, что нигде не могут его купить, пишет The Sun.