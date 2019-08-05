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Бородина объяснила, чем ее разочаровал концерт Дженнифер Лопес

Ведущая «Дома-2» пожаловалась на то, что ей не хватило драйва.

Бородина объяснила, чем ее разочаровал концерт Дженнифер Лопес
Ксения Бородина (Фото: Instagram.com/borodylia)

Ксения Бородина, как и другие знаменитости, среди которых супруга актера Кирилла Сафонова — Саша Савельева, экс-возлюбленная Влада Соколовского — Рита Дакота, избранница хоккеиста Александра Овечкина — модель Анастасия Шубская и телеведущая Ольга Бузова — не смогла пропустить концерт Дженнифер Лопес в Москве.

В Stories возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова поделилась своим впечатлением от увиденного, заявив, что окружающие весь день мучили ее одним и тем же вопросом: «Понравилось ли ей выступление американской исполнительницы?»

По словам Ксении, она ждала от Лопес большего. При этом ведущая «Дома-2» объяснила конкретнее, чем ее разочаровал концерт 50-летней артистки. Во-первых, Бородиной не хватило от выступления Джей Ло драйва. Во-вторых, Дженнифер спела только несколько популярных треков, включив в программу малоизвестные латиноамериканские композиции. Знаменитость пожаловалась и на то, что Лопес очень долго переодевалась. На это певица тратила по пять-шесть минут.

«Больше ажиотажа было перед самим концертом», — посетовала Бородина, подметив, что впадала в минутное уныние, когда Лопес исчезала со сцены, отправляясь в гримерную за новым костюмом.

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Джей ЛоДженнифер Лопесконцерт Дженнифер ЛопесКсения БородинаСаша Савельева

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Бородина объяснила, чем ее разочаровал концерт Дженнифер Лопес
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