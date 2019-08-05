Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с братом на пляже

Малыш Марк растет не по дням, а по часам.

Дочь Дмитрия Маликова, 19-летняя Стефания, чудесно проводит время во Франции — в Сен-Тропе. На Лазурном берегу девушка уже побыла достаточно, чтобы продемонстрировать коллекцию взятых с собой купальников. Однако самыми трогательными стали кадры, на которых Стеша появилась с полуторагодовалым братом Марком.

На снимке девушка сидит на песке на пляже, а очаровательный белокурый Марк в шляпе, как и полагается джентельмену, примостился рядом с сестричкой. Марк возит по песку игрушечный грузовик, а Стеша с нежностью смотрит на малыша.

Подписчики пришли в восторг от снимков. «Какие вы с Маркушей милые!», «Просто зайчики!», «Стеша, хорошего вам отдыха», — обратились к Стефании поклонники.

Напомним, сына Дмитрию и его супруге Елене родила суррогатная мать — в январе прошлого года. Маликов часто рассказывает поклонникам, какие эмоции дает ему позднее отцовство и даже признается: он хочет, чтобы Марк как можно дольше оставался ребенком.