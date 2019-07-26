Дмитрий Маликов записал новую песню вместе со своей поклонницей

Недавно артист попросил своих подписчиков в Instagram помочь ему придумать стихи для очередной композиции.

Дмитрий Маликов — не только талантливый российский певец и композитор, народный артист России, но и артист, который сдерживает свое слово. Так, на днях музыкант поделился с поклонниками новой мелодией и попросил их помочь ему придумать слова для песни.

В комментариях под этим постом в Instagram собрались десятки талантливых фанатов Маликова, которые прислали ему стихи, подходящие к новому творению композитора.

49-летний артист не соврал и действительно записал в студии песню на слова, придуманные одной из его фанаток. Дмитрий выбрал тот текст, который ему пришелся наиболее по душе. Результатом совместной работы с поклонницей Маликов поделился на своей странице в Instagram.

«В предыдущем посте Вы прислали очень много стихов. Мне многое понравилось! Спасибо Вам! Я выбрал не то, что бы самое лучшее, просто это подошло мне по настроению и энергетике.. Остальные тоже классные, может вернусь к ним!», — подписал видео певец.

Большинство подписчиков оценили новую композицию Дмитрия Маликова и не поскупились на похвалу в адрес композитора и его поклонницы — сочинителя.