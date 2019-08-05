ЗВЕЗДЫ

Как у взрослой: Лиза Галкина покорила подписчиков прической с кудрями

Многие пользователи отметили, что в семье Пугачевой подрастает маленькая звездочка.

Как у взрослой: Лиза Галкина покорила подписчиков прической с кудрями
У Лизы Галкиной очень красивая прическа/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось новая фотография девочки. В кадре она с очень красивой прической, которую, судя по всему, сделал ей стилист. Лиза Галкина хитро улыбается. Ребенок излучает радость, тепло и позитив, так что в нее невозможно не влюбиться.

В комментариях подписчики отметили, что девочка подрастает маленькой звездочкой. По мнению пользователей, в будущем ребенка ждет большой успех. Ну а прическа у Лизы Галкиной и ее кудряшки просто великолепны. Также подписчики обратили внимание на «ангельские глазки» девочки.

Отметим, что Лиза Галкина нынешнее лето вместе со своими родителями и братиком Гарри проводит в Юрмале. Звездное семейство уже несколько лет снимает в Дзинтари огромную виллу. Во время отпуска Пугачева и Галкин сводили своих детей в зоопарк.

Добавим, что детям Пугачевой и Галкина пять лет. Они родились в 2013 году от суррогатной матери. Телеведущий регулярно размещает в соцсетях ролики со своими детьми. Количество подписчиков у фан-странички Лизы Галкиной ежемесячно увеличивается.

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Тэги:

Алла ПугачеваДзинтариЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

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Как у взрослой: Лиза Галкина покорила подписчиков прической с кудрями
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