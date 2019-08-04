Маленькая балерина: Лиза Галкина станцевала в замке отца

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивное видео, сделанное несколько лет назад. На кадрах можно увидеть девочку, которая танцует в замке своего отца телеведущего Максима Галкина. Девочка прекрасно двигается. Видно, что у нее с ранних лет прекрасное чувство ритма.

Пользователи по достоинству оценили видеозапись. Многие отметили, что девочка просто восхитительна. Она растет яркой личностью. Также один из подписчиков отметил, что девочку может ждать успех на сцене. Ее он назвал маленькой балериной с большим будущим.

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Отметим, что Лиза Галкина растет очень разносторонним ребенком. Она прекрасно танцует и поет. Девочка посещает творческие кружки, а также спортивные секции. К примеру, она уже завоевывала медали на соревнованиях по плаванию. Кстати, тренируется она как раз в замке своего отца. В огромном особняке есть прекрасный бассейн.

Еще одно из увлечений девочки – французский язык. Она посещает преподавателя. Ее звездные родители хотят, чтобы девочка с детства знала этот певучий и необычайно красивый язык. Вместе с ней к репетиторам ходит и ее брат-близнец Гарри Галкин.