Экс-супруг Арнтгольц записался в спортзал ради рельефных мышц

Бывший супруг Татьяны Арнтгольц записался в тренажерный зал ради поддержания спортивной формы. В микроблоге Иван Жидков опубликовал архивное фото из личного альбома. В кадре актер запечатлен без футболки: молодой человек продемонстрировал крепкий торс и рельефные мышцы. Судя по словам экс-возлюбленного Арнтгольц, он планирует вплотную заняться своим телом, нарастив кубики пресса.

«К новому году верну», — подписал снимок Жидков, говоря о физической форме.

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Из-за плотного гастрольного графика, частых съемок и командировок, актеру не всегда удавалось соблюдать спортивный режим. После расставания с Татьяной Арнтгольц артист решил взять себя в руки. Благодаря усиленным тренировкам и сбалансированному питанию Жидков приобрел атлетическую фигуру.

В браке с Татьяной Арнтгольц у Ивана Жидкова появилась дочка Мария, в сентябре девочке исполнится десять лет. Кроме того, актер успел обзавестись наследником — сыном Степаном. Малыша артисту родила Лилия Соловьева. По словам Ивана, его дети прекрасно ладят между собой. Маша, как единственный ребенок в семье с нетерпением ожидала появления на свет маленького братика.