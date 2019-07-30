Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева с родителями

Еще в конце прошлого года 37-летняя Татьяна Арнтгольц и 34-летний Марк Богатырев подтвердили слухи о своем романе. Позже на личной страничке в Instagram актер опубликовал фото возлюбленной. В кадре девушка позировала с заветным колечком на безымянном пальце.

«Девушка задумала меня захомутать», — пописал снимок избранник Татьяны.

Подписчики актрисы не оставили без внимания и эту деталь: девушка редко дает интервью, предпочитая не афишировать свою личную жизнь. Поэтому поклонники пристально следят за тем, какие снимки актриса и ее возлюбленный выкладывают в микроблоге.

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Как выяснилось, несколько недель назад Татьяна вместе с Марком провела непродолжительный отпуск в родном городе. Ни для кого не секрет, что родители Арнтгольц до сих пор живут в Калининграде и не собираются перебираться в Москву. Разумеется, возлюбленный Татьяны сильно переживал и нервничал из-за важной встречи. Молодой человек надеялся произвести благоприятное впечатление на родственников актрисы. И все-таки Марку удалось справиться с этой задачей.

«У обоих плотные графики, а тут совпали отпуска. Марк немного нервничал, потому что невеста решила познакомить его со своими родителями. Как прошла встреча? Мама и папа Тани всегда доверяли выбору дочери. Да и как может не понравиться Марк: успешный, красивый, добрый», — рассказали «СтарХиту» в окружении пары.

Напомним, что у Татьяны Арнтгольц подрастает дочка Мария, в сентябре ей исполнится десять лет. Актриса не препятствует бывшему мужу Ивану Жидкову видеться с девочкой. Сам актер уже обзавелся наследником — сыном Степаном. Дети Ивана прекрасно ладят между собой. Маша часто приходит в гости к папе. А летние каникулы девочка проводит в Калининграде у бабушки и дедушки.