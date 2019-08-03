Шепелев показал реакцию мамы на шутку с потерянным чемоданом

Мама Дмитрия Шепелева потеряла при перелете к сыну чемодан, а когда он нашелся, телеведущий решил разыграть родительницу. Реакцию Натальи Александровны на свой неординарный юмор он снял на видео и выложил в сторис своего Instagram.

больше по теме Дмитрий Шепелев разыграл маму с пропавшим чемоданом Наталья Александровна была вынуждена ходить в мужской одежде три дня.

Ранее мы писали: гражданский муж Жанны Фриске в настоящее время отдыхает с сыном на Корсике. Из-за потерянного багажа, маме Дмитрия пришлось четыре дня ходить в одежде сына, когда же его все-таки вернули, Шепелев снял с него авиабирки и переклеил их на свой.

На видео растерянная мама изучает чужой багаж и расстроенным голосом бесконечно повторяет: «Это не мой чемодан. Это не мой чемодан. Это не мой чемодан…». Хватается за голову и начинает тихонько плакать. «И что мы будем делать?» — спрашивает ее сын. «Я не знаю. Как я буду жить без вещей?» — дрожащим голосом говорит Наталья Александровна. «Пошли за покупками тогда!» — радостно заявляет Шепелев.

Мама телеведущего открывает багаж и видит, что он пустой, но все равно не понимает подвоха. В конце концов Дмитрий признается: «Мы тебя разыграли». Женский голос за кадром говорит: «Я предлагаю его побить». Однако мама отнеслась к выходке отпрыска вполне лояльно. Она улыбнулась и спросила: «И тебе не лень было переклеивать бирки?»

В конце видео Шепелев, предвосхищая критику со стороны подписчиков сообщил, что его родительница обладает отличным чувством юмора и ни капельки не обиделась.

Про маму Шепелева известно, что она работает бухгалтером. Папа Дмитрия – Андрей Викторович – программист. Они не имеют ничего общего с шоу-бизнесом.