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Дмитрий Шепелев разыграл маму с пропавшим чемоданом

Наталья Александровна была вынуждена ходить в мужской одежде три дня.

Дмитрий Шепелев разыграл маму с пропавшим чемоданом
Дмитрий Шепелев/instagram.com/dmitryshepelev/

Как оказалось Дмитрий Шепелев – большой шутник. Эта неожиданная сторона его характера проявилась на Корсике, где он отдыхает с сыном.

В какой-то момент к нему в гости прибыла мама Наталья Александровна. Волею судеб у женщины по дороге пропал чемодан. Заботливый сын предложил приобрести для матери необходимые вещи, но женщина проявила себя как экономная хозяйка, наотрез отказавшись от помощи Дмитрия. Предлог был однозначный: «Скоро же привезут». В итоге это «скоро» растянулось на три дня.

Все это время женщине пришлось ходить в одежде, которую дал ей знаменитый сын. А когда чемодан наконец-то доставили из аэропорта к Шепелевым, ведущий переклеил все бирки с чемодана на тот, что был у него. Маме же Дмитрий сообщил, что чемодан, дескать, доставлен, но он не может понять, его ли это…

Какой была реакция мамы пока не известно, популярный ведущий решил выдержать интригу до следующего своего поста в Instagram.

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Дмитрий Шепелев разыграл маму с пропавшим чемоданом
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