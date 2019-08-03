Хайди Клум в кружевном платье повеселилась на предсвадебной вечеринке

Хайди Клум (Heidi Klum) в начале прошлого года начала встречаться с братом солиста группы Tokio Hotel Билла Каулитца — Томом Каулитцем (Tom Kaulitz). Их отношения стали развиваться очень стремительно. Выяснилось, что музыкант еще в юности считал немецкую модель идеалом женщины. Так вышло, что они влюбились в друг друга. Уже в декабре, в канун католического Рождества, он попросил руки и сердца у своей избранницы.

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Ходили слухи, что влюбленные тайно сыграли свадьбу в феврале, но тогда они лишь расписались в ЗАГСе. Примерно в то же время модельер Вольфганг Йооп заявил, что по секрету Том ему признался, что Хайди беременна, но месяцы шли, а живот у модели так и не округлился. Однако кажется, что их свадьба состоится уже в августе. В июле Билл устроил для брата трехдневный мальчишник. Они расслаблялись в бассейне и играли в пейнтболл с друзьями.

А 2 августа Клум и Каулитц устроили предсвадебную вечеринку. Они организовали мероприятие на легендарной яхте Christina O — одной из самых известных в мире, так как на ее борт поднимались: Элизабет Тейлор, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра и другие известные персоны. Хайди была облачена в белое кружевное платье с рюшами и и разрезом на юбке. Том предпочел белые брюки с рубашкой и пиджак цвета хаки. Влюбленные пили шампанское и целовались.

В какой-то момент модель разулась и босиком стала танцевать со своим женихом. Они казались самой счастливой парой на планете. По мнению поклонников, 46-летняя Клум даже словно помолодела. К слову, дети женщины от прошлых отношений, тоже отметились на вечеринке. У них сложились дружеская связь с новым избранником мамы. Напомним, модель воспитывает 15-летнюю Элен, 14-летнего Генри, 12-летнего Йохана и 9-летнюю Лу. Предстоящий брак станет для нее третьим.