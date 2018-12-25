Хайди Клум похвасталась помолвочным кольцом

45-летняя супермодель получила предложение руки и сердца.

Прошло чуть меньше года с того момента, как 45-летнюю супермодель Хайди Клум увидели в компании 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца и сразу заговорили о начинающихся романтических отношениях пары.

И вот накануне на своей странице в Instagram звезда сделала важный пост. На снимке, которым Хайи поделилась в своей ленте, на руке супермодели красуется шикарное помолвочное кольцо. В комментарии к снимку звезда написала: «Я сказала «да»». Самыми популярными комментариями подписчиков стали: «Поздравляем» и «О, Боже мой».

Кажется, что фанаты Клум более эмоциональны в проявлении эмоций, чем сама модель. Если так, то это вполне объяснимо, ведь для Хайди это будет уже не первым и даже не вторым браком.