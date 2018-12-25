Хайди Клум похвасталась помолвочным кольцом
45-летняя супермодель получила предложение руки и сердца.
Прошло чуть меньше года с того момента, как 45-летнюю супермодель Хайди Клум увидели в компании 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца и сразу заговорили о начинающихся романтических отношениях пары.
Кажется, что фанаты Клум более эмоциональны в проявлении эмоций, чем сама модель. Если так, то это вполне объяснимо, ведь для Хайди это будет уже не первым и даже не вторым браком.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!