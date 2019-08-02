Андрей Черкасов объяснил, как нужно правильно отмечать День ВДВ

2 августа один из ведущих телепроекта «Дом-2» прыгает с парашютом и ходит в баню.

Участник и ведущий передачи «Дом-2» Андрей Черкасов в Instagram показал, как правильно надо отмечать День десантника. 37-летний мужчина выложил в Instagram селфи в берете, сразу после приземления с парашютом, а в подписи к фото рассказал, как он с боевыми товарищами ведет себя 2 августа.

Утром они традиционно прыгают с самолета, потом идут в баню и жарят шашлык в дружной компании.

«Никаких фонтанов, не шумим, все уважительно, — написал Андрей. — Нас учили защищать Родину, а не пугать людей. Слава ВДВ!»

Отвечая на вопросы подписчиков, Черкасов рассказал, что на его счету уже 30 прыжков с парашютом. Комментаторы поздравили Черкасова с праздником и посетовали, что далеко не все десантники такие правильные.

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Известно, что Андрей учился в Военном университете Минобороны, потом служил в воинской части ВДВ, где занимался делами местного клуба культуры. Там он и познакомился с Александром Гобозовым, который затем позвал своего друга в «Дом-2». В телепроекте парень стал одним из самых главных ловеласов. Напомним, полгода назад ведущий женился на своей возлюбленной Кристине Ослиной.