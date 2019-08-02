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Дорого-богато: Рудковская предпочла очки с кристаллами для отдыха на яхте

Бизнесвумен наслаждается красотой Сардинии вместе с мужем и сыном.

Дорого-богато: Рудковская предпочла очки с кристаллами для отдыха на яхте
Яна Рудковская/instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская привыкла окружать свою жизнь красотой. Фото атрибутов дорогой и красивой жизни регулярно появляются на странице жены фигуриста Евгения Плющенко в Instagram.

Яна отдыхает на курорте в Сардинии и проводит немало времени на яхте. Бизнесвумен активно делится эпизодами «dolce vita» под синим небом Италии. Судя по фото, Рудковская взяла в путешествие внушительный багаж: каждый день аккаунт Яны множится ее новыми эффектными образами.

Рудковская известна своей любовью к дорогим брендам. В частности, на сей раз продюсер представила имидж от Dior. Особое внимание обращают на себя необычные круглые солнечные очки, украшенные многочисленными кристаллами. Аксессуар стал дополнением к легкому короткому сарафану и большой сумке того же бренда.

Ранее Рудковская хвасталась яркими купальниками. Первое утро в отпуске она встретила в леопардовом слитном купальнике с мордочкой кошки. На следующий день светская львица облачилась в закрытый купальник с прозрачными вставками алого цвета.

Свой образ Яна дополнила полупрозрачной накидкой, напоминающей пеньюар.

Кстати, на Сардинии Яна отдыхает вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей. Пока мама демонстрирует наряды, Саша учится кататься на водном мотоцикле.

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Евгений ПлющенкоСаша ПлющенкоЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости

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Дорого-богато: Рудковская предпочла очки с кристаллами для отдыха на яхте
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