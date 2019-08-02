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Никита Пресняков с размахом отыграл концерт на Тамани

Внук Аллы Пугачевой собрал большое количество зрителей на своем выступлении.

Никита Пресняков с размахом отыграл концерт на Тамани
Никита Пресняков собирает целые концертные площадки/globallookpress.com

Внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков в Instagram разместил видеозапись, которая была сделана на полуострове Тамань в Краснодарском крае. Музыкант выступил на фестивале «Тамань – полуостров свободы».

На кадрах можно увидеть, как он исполняет одну из своих композиций. При этом публика буквально беснуется. На фестивале очень много фанатов, которые в восторге от игры группы молодого человека.

«Тамань! Это было не забываемо! Спасибо вам за эмоции! Если у вас есть видосы делитесь ими и ставьте тег #multiverseband! Нам очень хочется посмотреть, что вы там наснимали!» — заявил к подписи к видео Никита Пресняков.

Отметим, что в комментариях отметился отец Никиты Владимир Пресняков-младший. «Ух, ты!» — написал он, видимо пораженный, как много поклонников пришло послушать его сына.

Добавим, что Никита Пресняков несколько дней назад отметил два года супружеской жизни со своей супругой Аленой Красновой. Пара по этому поводу посетила Дубай, где была в местном дельфинарии.

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Тэги:

Алена КрасноваДубайКраснодарский крайНикита ПресняковТамань

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Никита Пресняков с размахом отыграл концерт на Тамани
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