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Жасмин вспомнила, как Пугачева выражала недовольство Киркоровым

По словам певицы, Примадонна часто отчитывала поп-короля, когда они жили вместе.

Жасмин вспомнила, как Пугачева выражала недовольство Киркоровым
Жасмин рассказала о властном характере Пугачевой/globallookpress.com

Певица Жасмин вспомнила, как Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева выражала свое недовольство поп-королем Филиппом Киркоровым. Это было в период, когда они жили вместе. Сама Жасмин дружит с Примадонной с 2003 года. Тогда Жасмин выступала в ГЦКЗ «Россия» с программой «Сто процентов о любви». Алла Пугачева была режиссером.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото
Пугачева порой была недовольна Киркоровым/globallookpress.com

По словам певицы, от Примадонны во время подготовки программы чаще всего доставалось Филиппу Киркорову. Он, к примеру, предложил выехать во время совместного номера с Жасмин на сцену на гироскутере. Тогда они только входили в моду. Он хотел появиться перед публикой и начать петь.

Пугачева, по словам Жасмин, посчитала это не лучшей идеей и отчитала супруга, с которым в те годы жила. «Детский сад оставим на потом!» — гневно сказала в адрес поп-короля Пугачева. Естественно, что спорить он не стал, согласившись с женой.

«Гнев Пугачевой навлек и кто-то, уронивший на пол сценарий, а это у артистов считается дурной приметой. Надо было быстро сесть на него пятой точкой, чтобы не сглазить и чтобы все дальше пошло хорошо», — вспомнила Жасмин, слова которой приводит портал Dni.ru.

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Тэги:

Алла ПугачеваЖасминФилипп Киркоров

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Жасмин вспомнила, как Пугачева выражала недовольство Киркоровым
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