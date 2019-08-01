ЗВЕЗДЫ

Порошина показала фотографию подросших дочерей от Куценко и Древнова

Многодетная мама безумно счастлива рядом со своими детьми.

Порошина показала фотографию подросших дочерей от Куценко и Древнова
Порошина показала подросших дочерей/globallookpress.com

Актриса Мария Порошина в Instagram разместила снимок с тремя своими дочерьми. На фотографии вместе с мамой можно увидеть Полину Куценко, а также Серафиму и Агрофену Древновых. «С дочками», — кратко подписала снимок актриса.

Отметим, что Полина Куценко родилась от первого брака звезды с актером Гошей Куценко. Сейчас Полине уже 23 года. Она снялась в нескольких картинах. Не так давно Порошина рассказывала, что Гоша Куценко опекает дочь и следит за ее творческими успехами.

Отметим, что на фотографии отсутствует еще одна дочь Марии Порошиной от брака с актером театра и кино Ильей Древновым. Это трехлетняя Глафира. Также известно, что в январе нынешнего года звезда родила сына от своего нового мужчины, которого она упорно скрывает от общественности.

Между тем многие поклонники актрисы не сомневаются, что отцом ее пятого ребенка является ее давний друг актер Ярослав Бойко. Порошина уже несколько раз выкладывала совместные снимки с актером. Впрочем, свою личную жизнь звезда предпочитает не комментировать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гоша КуценкоИлья ДревновМария ПорошинаПолина КуценкоЯрослав Бойко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Порошина показала фотографию подросших дочерей от Куценко и Древнова
Интересно?
Поделись с друзьями: