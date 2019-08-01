Порошина показала фотографию подросших дочерей от Куценко и Древнова

Актриса Мария Порошина в Instagram разместила снимок с тремя своими дочерьми. На фотографии вместе с мамой можно увидеть Полину Куценко, а также Серафиму и Агрофену Древновых. «С дочками», — кратко подписала снимок актриса.

Отметим, что Полина Куценко родилась от первого брака звезды с актером Гошей Куценко. Сейчас Полине уже 23 года. Она снялась в нескольких картинах. Не так давно Порошина рассказывала, что Гоша Куценко опекает дочь и следит за ее творческими успехами.

Отметим, что на фотографии отсутствует еще одна дочь Марии Порошиной от брака с актером театра и кино Ильей Древновым. Это трехлетняя Глафира. Также известно, что в январе нынешнего года звезда родила сына от своего нового мужчины, которого она упорно скрывает от общественности.

Между тем многие поклонники актрисы не сомневаются, что отцом ее пятого ребенка является ее давний друг актер Ярослав Бойко. Порошина уже несколько раз выкладывала совместные снимки с актером. Впрочем, свою личную жизнь звезда предпочитает не комментировать.