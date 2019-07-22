Мария Порошина снова спровоцировала слухи о романе с Бойко

На страничке информационного сообщества актрисы Марии Порошиной в Instagram появилась очередная фотография, на которой она находится в обществе своего давнего коллеги и друга Ярослава Бойко. «С бесконечно талантливым Ярославом Бойко», — гласит провокационная надпись.

В комментариях многие поклонники актрисы стали активно рассуждать от кого звезда родила своего пятого ребенка. Многие не сомневаются, что сын в январе этого года родился именно от Ярослава Бойко. Напомним, что ранее на страничке уже появлялись фотографии, где Порошина в обществе этого актера.

Добавим, что Мария Порошина скрывает, кто является отцом ее сына. Ранее ходили слухи, что она родила от некоего испанского бизнесмена. Правда, никаких подтверждений эта информация не нашла.

Мария Порошина была замужем за актером Гошей Куценко, от которого родила дочь. Трое ее следующих дочерей появились на свет от актера Ильи Древнова. При этом несколько лет назад пара распалась. Известно, что звезда уже вышла из декретного отпуска и приступила к работе.