Волочкову во время купания в море укусило неизвестное существо

Долгожданный отпуск Анастасии Волочковой в Греции должен был оказаться безоблачным. Поселившись на частной вилле у близких друзей, артистка заявила, что там она находится в полной безопасности от чужих глаз и фотокамер папарацци. Но неприятности подстерегли балерину там, где она не ожидала.

больше по теме Волочкова отправилась в Грецию с билетом в один конец На видео из бассейна балерина с шампанским в руках призналась, что заслужила длительный отпуск.

Анастасия лично рассказала о том, что с ней произошло. Звезда балета опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлено ее купание. На кадрах записи Волочкова, стоя по пояс в морской воде, долго рассказывает о том, как хорошо отдыхать на греческом курорте.

Затем она пускается вплавь. В какой-то момент она начинает кричать и судорожно плыть к берегу. Как выяснилось, артистку укусило неизвестное существо.

«Без приключений моя жизнь возможна? Сама отвечу: нет. Вы спросите, наверное: «Что на этот раз?» Не знаю, кто меня укусил», – подписала ролик балерина.

Напомним, большая часть снимков с отдыха, которые Анастасия публикует в соцсети, были сделаны у бассейна. Как артистка себя чувствует после опасного инцидента в море, она не сообщила.

А как считаете вы, кто мог укусить Анастасию Волочкову в воде?