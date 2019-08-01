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Волочкову во время купания в море укусило неизвестное существо

Опасный инцидент с балериной засняли на видео.

Волочкову во время купания в море укусило неизвестное существо
Анастасия Волочкова попала в неприятную историю. Фото: globallookpress.com

Долгожданный отпуск Анастасии Волочковой в Греции должен был оказаться безоблачным. Поселившись на частной вилле у близких друзей, артистка заявила, что там она находится в полной безопасности от чужих глаз и фотокамер папарацци. Но неприятности подстерегли балерину там, где она не ожидала.

Анастасия лично рассказала о том, что с ней произошло. Звезда балета опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлено ее купание. На кадрах записи Волочкова, стоя по пояс в морской воде, долго рассказывает о том, как хорошо отдыхать на греческом курорте.

Затем она пускается вплавь. В какой-то момент она начинает кричать и судорожно плыть к берегу. Как выяснилось, артистку укусило неизвестное существо.

«Без приключений моя жизнь возможна? Сама отвечу: нет. Вы спросите, наверное: «Что на этот раз?» Не знаю, кто меня укусил», – подписала ролик балерина.

Напомним, большая часть снимков с отдыха, которые Анастасия публикует в соцсети, были сделаны у бассейна. Как артистка себя чувствует после опасного инцидента в море, она не сообщила.

А как считаете вы, кто мог укусить Анастасию Волочкову в воде?

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InstagramАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиГреция

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Волочкову во время купания в море укусило неизвестное существо
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