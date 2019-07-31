Видео дня: Тимати выпил кофе, балансируя на доске для серфинга

Рэпер рассекал по волнам в банном халате и полотенце на голове.

Рэпер Тимати доказал, что умеет отдыхать со вкусом. «Мистер Блэкстар» выложил в Instagram видео, где рассекает на доске по волнам где-то в Турции. Только не в костюме серфингиста, а в белом халате и с полотенцем на голове, при этом еще и попивает кофе из чашки.

«По дороге на массаж», — прокомментировал Тимур свою водную прогулку.

В какой-то момент съемки казалось, что рэпер вот-вот не удержит баланс, но он остался на волне и даже чашку с блюдцем не уронил, чем привел поклонников в полный восторг.

«Как же скучно я живу», «Маски из огурцов на лице не хватает», «У меня даже полотенце так не держится», — комментируют ролик подписчики Тимати.

А пока музыкант расслабляется на дорогом курорте, его подруга Анастасия Решетова готовится родить ему ребенка. Ожидается, что радостное событие ждет пару уже в сентябре.