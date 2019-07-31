ЗВЕЗДЫ

Видео дня: Тимати выпил кофе, балансируя на доске для серфинга

Рэпер рассекал по волнам в банном халате и полотенце на голове.

Видео дня: Тимати выпил кофе, балансируя на доске для серфинга
Тимати поразил поклонников чувством баланса. Фото: Komsomolskaya Pravda

Рэпер Тимати доказал, что умеет отдыхать со вкусом. «Мистер Блэкстар» выложил в Instagram видео, где рассекает на доске по волнам где-то в Турции. Только не в костюме серфингиста, а в белом халате и с полотенцем на голове, при этом еще и попивает кофе из чашки.

«По дороге на массаж», — прокомментировал Тимур свою водную прогулку.

В какой-то момент съемки казалось, что рэпер вот-вот не удержит баланс, но он остался на волне и даже чашку с блюдцем не уронил, чем привел поклонников в полный восторг.

«Как же скучно я живу», «Маски из огурцов на лице не хватает», «У меня даже полотенце так не держится», — комментируют ролик подписчики Тимати.

А пока музыкант расслабляется на дорогом курорте, его подруга Анастасия Решетова готовится родить ему ребенка. Ожидается, что радостное событие ждет пару уже в сентябре.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

кофеотдых в ТурциисерфингТимати

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Видео дня: Тимати выпил кофе, балансируя на доске для серфинга
Интересно?
Поделись с друзьями: