Тимати заплатит миллион рублей за роды Решетовой

Второй ребенок Тимати должен родиться в самом начале осени. Будущая мама Анастасия Решетова накануне оправилась отдыхать в Майами и призналась в соцсети, что ей не хочется возвращаться из тропического рая обратно в московскую пыль и суету.
Тем не менее рожать девушка будет на родине. Старшая наследница Тимати Алиса появилась на свет в Доминикане, а Решетову будет ждать палата в одной из элитных клиник российской столицы. Контракт на роды обойдется рэперу, по некоторым сведениям, в миллион рублей.
Анастасия долго скрывала беременность, публикуя в Instagram архивные снимки, на которых у нее совершенно плоский живот. Лишь недавно пара разместила в соцсети кадры с романтической «беременной» фотосессии, с тех пор девушка часто делится с поклонниками своими рассуждениями о детях и материнстве.
Как сообщал портал Teleprogramma.pro, пол будущего малыша невеста Тимати не раскрывает. В ответ на попытки комментаторов блога вычислить это по форме ее живота модель отметила, что предсказать таким образом, родится у нее мальчик или девочка, не получится.
«Имейте терпение и узнаете скоро наверняка», — пообещала раскрыть секрет Анастасия.
По материалу издания «СтарХит».