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Анфиса Чехова украсила квартиру старинным чугунным люком с мостовой

Металлическая плита была отлита в 1819 году.

Анфиса Чехова украсила квартиру старинным чугунным люком с мостовой
Модница Анфиса Чехова, оказывается, любит старину. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram своей большой радостью — она наконец-то нашла для квартиры подходящую тумбу для обуви. Звезда экрана целый год искала нужную дизайнерскую мебель под свою коллекцию туфель и кроссовок, заказывала у разных производителей, но все было не то. Одной из причин, по которым Анфиса «браковала» варианты, был ее нестандартный пол, с которым должна была сочетаться тумба.

Надо отметить, что в полы дома у ведущей вмонтирован люк 1819 года.

«Это реальный люк, который лежал на московской мостовой много лет, пока его не демонтировали. По нему еще, возможно, Пушкин ходил и тростью постукивал», — описала Чехова.

Новой тумбе, призналась Анфиса, она радуется больше, чем покупке автомобиля. А вот ее поклонникам больше понравилось платье, к котором сфотографировалась красавица. Напомним, недавно телеведущая снялась обнаженной на природе вместе с двумя лошадьми.

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Анфиса Чеховадизайн интерьераМосква

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Анфиса Чехова украсила квартиру старинным чугунным люком с мостовой
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