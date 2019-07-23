ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова без одежды устроила фотосессию на природе

Телеведущая поделилась в соцсети откровенным кадром.

Анфиса Чехова без одежды устроила фотосессию на природе
Анфиса Чехова. Фото: globallookpress.com

Анфиса Чехова не скрывает, что гордится своей постройневшей в последнее время фигурой. Теперь телеведущая часто публикует в соцсети пляжные снимки с отдыха, на которых она запечатлена в бикини, а накануне она показала поклонникам кадр с откровенной фотосессии.

Фото, появившееся в блоге Анфисы в Instagram, было сделано на природе. Звезда с распущенными локонами позирует перед камерой совершенно без одежды, повернувшись к зрителям спиной, а рядом с ней спокойно стоят две лошади.

В комментариях многие поклонники восхитились формами Чеховой и ее тонкой талией, но не обошлось и без критических замечаний. «Вот только для этого и годна… без трусов фоткаться», «Как разведетесь, девчонки-артистки, так начинаете наготу всему миру показывать. Женщина интересна целомудрием», – считают подписчики артистки.

Фото: Instagram@achekhova

Как рассказала ранее Анфиса, ее красоту высоко ценят и ее друзья. По словам теледивы, ее неоднократно сравнивали с Дженнифер Лопес и даже Мэрилин Монро, а также многими другими звездами.

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Анфиса Чехова без одежды устроила фотосессию на природе
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