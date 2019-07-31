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Другой ракурс: об эмире Дубая рассказали как о прекрасном правителе

А вот его жена — принцесса Хайя — якобы была замечена с любовником.

Другой ракурс: об эмире Дубая рассказали как о прекрасном правителе
Шейх и принцесса/Globallookpress.com

Весь мир, затаив дыхание переживает за сбежавшую от арабского шейха Мохаммеда принцессу Хайю. Многие уверенны — женщина не выдержала тирании мужа и совершила героический поступок. Однако есть и другая версия, где волком в овечьей шкуре оказывается как раз жена эмира Дубая.

«Российская газета» рассказала, что подлинная причина бегства принцессы — это любовник, британский телохранитель Рассел Флауэрс, который везде сопровождал принцессу. В какой-то момент женщина «засветилась» на слишком дорогих подарках мужчине: авто марки Range Rover, ружье за 50 000 фунтов стерлингов, престижные часы и одежда.

Охрана стала наблюдать за парочкой и вскоре шейху доложили о тщательно скрываемом романе. В итоге обманутый муж застукал любовников в одном из загородных домов. Опасаясь последствий и огласки, женщина взяла около 40 миллионов долларов и детей и тайно покинула страну.

Между тем о правителе Дубая отзываются как о достойном монархе: спокойном, учтивом и глубоком. Эмир увлекается поэзией и сам сочиняет стихи, помогает художникам и деятелям культуры по всему свету. Именно благодаря ему Дубай превратился в «Манхеттен Ближнего Востока», который мечтают посетить тысячи иностранных граждан. Говорят, что до него в столице ОАЭ люди передвигались на верблюдах. Теперь — на метро.

После того, как жена предала его, шейх написал стихотворение, полное боли и отчаяния, разместив у себя в Instagram.

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Другой ракурс: об эмире Дубая рассказали как о прекрасном правителе
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