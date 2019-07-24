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Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод

Теперь их делом займутся адвокаты, документ опубликован на сайте лондонского суда.

Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод
Шейх и принцесса. Фото: globallookpress.com

Шейх Мохаммед, правитель Дубая и премьер-министр ОЭЗ, и его сбежавшая жена принцесса Хайя впервые официально признали свое расставание. Заявление супругов размещено на портале лондонского суда. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На предстоящих слушаниях 30 и 31 июля будут решать дальнейшую судьбу их общих детей. Судебные разбирательства по поводу развода и раздела имущества еще не назначены.

Известно, что пара окончательно определилась со своими адвокатами. Интересы арабского эмира представит Элен Уорд, которая когда-то защищала Гая Ричи и Мадонну. Принцессу Хайю — адвокат Фиона Шеклтон. Она известна по разводу принцессы Дианы и принца Чарльза, представляя интересы последнего. В настоящее время Фиона — адвокат принцев Уильяма и Гарри.

Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа шейха Мохаммеда вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии. Женщина утверждает, что муж жестоко с ней обращался. Принцессе 45 лет и она является шестой женой шейха. Всего у эмира Дубая 23 ребенка.

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Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод
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