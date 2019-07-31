Шукшина дала наставление Фоке и Фоме в день рождения

Актриса Мария Шукшина в Instagram поделилась снимками со своими детьми – близнецами Фокой и Фомой. Они родились от брака с юристом и бизнесменом Борисом Вишняковым в 2005 году. Им исполнилось 14 лет.

«Мои мальчики… Будьте мудрыми, как змея, и кроткими, как голубь», — как сказал один валаамский старец. — Будьте здоровенькими и телом, и душой, и духом!» — отметила актриса.

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Добавим, что у Марии Шукшиной есть еще двое детей. От первого брака с переводчиком Артемом Трегубенко она родила дочь Настю. Девушка прославилась тем, что продала квартиру своей бабушки актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Санкт-Петербурге без ведома родственницы. По этому поводу в семействе был жуткий скандал. Сейчас бабушка уже простила нерадивую внучку.

От второго брака с бизнесменом Алексеем Касаткиным Мария Шукшина родила сына Макара. Молодой человек уже не раз становился героем ток-шоу, где обсуждалась его личная жизнь. Звали не раз на такие развлекательные программы и саму Марию Шукшину. Но она единственная из звездного семейства, кто наотрез отказывается участвовать в таких передачах. Более того, она даже подписывала петицию, чтобы их закрыть.