Шукшина вспомнила слезы отца в день их последней встречи

Актриса Мария Шукшина в Instagram опубликовала очень трогательный и пробирающий до слез ролик о последней своей встрече с отцом, известным актером и писателем Василием Шукшиным. Ранее она давала интервью одному из телеканалов, в котором рассказала о том разговоре. Тогда совсем еще юной Маше было всего семь лет. Во время записи актриса с трудом сдерживала слезы.

«Он уезжал на съемки «Они сражались за Родину». Получилось так, что я была последняя, кто его провожала в этот путь. Мамы не было. Она была в Болгарии. Оля где-то там во дворе играла. Бабушка спала, плохо себя чувствовала. Я иду по двору с ним. Рассказывать невозможно. Он меня держал за руку. Мы в общем-то весь двор прошли. А я все рвалась там играть, гулять. Он отпустил меня, пошел. Я побежала и тут я обернулась. Стояли слезы в глазах у папы. Семь лет мне было», — рассказала актриса.

больше по теме Мария Шукшина поделилась детскими воспоминаниями об отце Знаменитому писателя и актеру 25 июля 2019 года исполнилось бы 90 лет.

Напомним, что 25 июля 2017 года замечательному советскому писателю Василию Шукшину исполнилось бы 90 лет. Актер скоропостижно скончался в возрасте 45 лет в период съемок картины «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Мертвым его обнаружил его близкий друг Георгий Бурков. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

В последние годы жизни Василий Шукшин страдал язвой желудка. Он не притрагивался к спиртному, но болезнь все равно прогрессировала.