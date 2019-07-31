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Ирина Безрукова поделилась переживаниями после визита к Корчевникову

Актриса призналась, что ей тяжело было решиться рассказывать о личной трагедии с сыном в эфире телепрограммы.

Ирина Безрукова поделилась переживаниями после визита к Корчевникову
Ирина Безрукова поделилась переживаниями от визита к Корчевникову/globallookpress.com

Актриса Ирина Безрукова в Instagram вспомнила свой визит на программу «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». Она отметила, что на днях состоялся повтор передачи с ее участием. Она поблагодарила всех за добрые слова и комментарии пользователей.

Также она сказала, что программа с ее участием снималась долго. Перед съемками она размышляла и внутренне настраивалась. Ей было в те дни не до сна. В конце эфира, по собственному признанию, она еле стояла на ногах. Прежде всего от волнения и усталости.

«Я долго не могла принять решение сняться в такой личной передаче. Не была уверена, что смогу. Что справлюсь. Но благодаря моему директору, моей команде все же решилась. Думала я не о себе, я знала, что многие люди пережили то, что пережила я. Может, даже более трагичные и тяжелые испытания выпали на их долю», — заявила актриса.

Отметим, что во время эфира Ирина Безрукова рассказала о смерти своего единственного сына Андрея Ливанова, которому было всего 25 лет. Кроме того, она затронула тему расставания с актером Сергеем Безруковым, который был ее мужем на протяжении пятнадцати лет.

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Тэги:

Борис КорчевниковИрина БезруковаПрограмма "Судьба человека"Сергей Безруков

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Ирина Безрукова поделилась переживаниями после визита к Корчевникову
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