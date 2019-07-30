Ирина Безрукова поделилась подробностями смерти единственного сына

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала подробности трагической смерти своего единственного сына Андрея Ливанова. Он родился в 1989 году от брака с актером театра и кино Игорем Ливановым. На момент смерти молодому человеку было всего 25 лет.

По словам Безруковой, ее сын любил путешествовать. Порой она сопровождала его в этих поездках. «Он был самым близким человеком в моей жизни. Нравственный, чистый. Его совсем не интересовали тусовки, клубы и шумные компании. Он не пил и не курил. Незадолго до смерти он предложил мне съездить с ним в отпуск во Вьетнам. Там я слегла с какой-то инфекцией. Сын ухаживал за мной. Я выздоровела, и мы посетили те места, которые он хотел увидеть», — вспомнила актриса.

После возвращения из Вьетнама звезда улетела с тогдашним супругом актером Сергеем Безруковым на гастроли в Иркутск. Сын чувствовал какое-то недомогание. У него была небольшая температура 37,2.

«Я прилетала в Иркутск и долгое время не могла до него дозвониться. В какой-то момент поняла, что не могу больше ни о чем думать. Позвонила подруге. Та пришла к нам домой, но сын дверь не открыл. Тогда подруга вызвала участкового, с помощью которого они попали в квартиру», — рассказала она.

По словам Безруковой, сын лежал на полу. Это был несчастный случай. На голове была небольшая ранка. Как считает актриса, ее ребёнок ударился головой. Он на чем-то поскользнулся. К тому же он чувствовал в тот день недомогание. «Врачи мне сказали, что нет никаких следов отравления. Я всю себя посвятила сыну. Порой теперь не знаю для чего и для кого моя жизнь. Не должно было так быть, но так случилось», — заметила Ирина Безрукова.