ЗВЕЗДЫ

Ирина Безрукова поделилась подробностями смерти единственного сына

Андрею Ливанову было всего 25 лет.

Ирина Безрукова поделилась подробностями смерти единственного сына
Ирина Безрукова потеряла единственного сына/globallookpress.com

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала подробности трагической смерти своего единственного сына Андрея Ливанова. Он родился в 1989 году от брака с актером театра и кино Игорем Ливановым. На момент смерти молодому человеку было всего 25 лет.

Ирина Безрукова с сыном. Фото
Ирина Безрукова потеряла единственного сына/globallookpress.com

По словам Безруковой, ее сын любил путешествовать. Порой она сопровождала его в этих поездках. «Он был самым близким человеком в моей жизни. Нравственный, чистый. Его совсем не интересовали тусовки, клубы и шумные компании. Он не пил и не курил. Незадолго до смерти он предложил мне съездить с ним в отпуск во Вьетнам. Там я слегла с какой-то инфекцией. Сын ухаживал за мной. Я выздоровела, и мы посетили те места, которые он хотел увидеть», — вспомнила актриса.

После возвращения из Вьетнама звезда улетела с тогдашним супругом актером Сергеем Безруковым на гастроли в Иркутск. Сын чувствовал какое-то недомогание. У него была небольшая температура 37,2.

«Я прилетала в Иркутск и долгое время не могла до него дозвониться. В какой-то момент поняла, что не могу больше ни о чем думать. Позвонила подруге. Та пришла к нам домой, но сын дверь не открыл. Тогда подруга вызвала участкового, с помощью которого они попали в квартиру», — рассказала она.

По словам Безруковой, сын лежал на полу. Это был несчастный случай. На голове была небольшая ранка. Как считает актриса, ее ребёнок ударился головой. Он на чем-то поскользнулся. К тому же он чувствовал в тот день недомогание. «Врачи мне сказали, что нет никаких следов отравления. Я всю себя посвятила сыну. Порой теперь не знаю для чего и для кого моя жизнь. Не должно было так быть, но так случилось», — заметила Ирина Безрукова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей ЛивановИрина БезруковаИркутскПрограмма "Судьба человека"Сергей Безруков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Безрукова поделилась подробностями смерти единственного сына
Интересно?
Поделись с друзьями: