Лиза Галкина отчитала брата за езду на папиных плечах

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной в Instagram появилось забавное архивное видео, сделанное несколько лет назад. На кадрах можно увидеть Лизу, которую на руках несет ее отец, телеведущий Максим Галкин. Юморист говорит, что его сын Гарри Галкин все время катался у него на плечах и теперь пришла очередь Лизы.

После этого девочка начинает отчитывать брата, который идет рядом с ними. «Ты всегда ехал на плечах, а я ехала на велосипеде, а не на ручках. Только один раз», — сказала девочка. Надо отметить, что Лиза на кадрах еще не очень хорошо говорит.

Добавим, что нынешнее лето Гарри и Лиза Галкины проводят вместе со своими родителями в Дзинтари. Это престижный район в латвийской Юрмале, где у них есть огромный особняк. Звездное семейство снимает его на лето.

Лиза и Гарри Галкины, которым сейчас пять лет, растут очень разносторонними личностями. Они занимаются в различных спортивных и творческих кружках, а также учат иностранные языки.