Откровения Потапа: Каменских ходит по дому в одном фартуке

В мае украинская исполнительница Анастасия Каменских вышла замуж за своего коллегу и близкого друга Потапа. Когда молодые люди выступали в дуэте, они с иронией относились к слухам и домыслам, касающимся их взаимоотношений. Однако возникшая между молодыми людьми симпатия переросла в более сильное чувство. В одном из интервью избранник певицы рассказал, почему они были вынуждены скрывать свой роман от прессы и поклонников.

По словам музыканта, как и всякому влюбленному, ему хотелось кричать о чувствах. Но сделать этого Потап не мог. Ведь у артиста была семья. Со своей теперь уже экс-супругой Ириной он познакомился задолго до встречи с Настей. В 2008 году у супругов родился сын Андрей. Однако появление общего ребенка не помогло сохранить брак. При этом о своих чувствах к Насте исполнитель объявлять не торопился.

Однако теперь Потап охотно делится подробностями супружеской жизни. Так, на музыкальном фестивале «Жара» в Баку возлюбленный певицы признался, что его супруге нравится ходить по дому в одном фартуке. Исполнитель не скрывает: ему повезло с женой, которая не только превосходно готовит, но и радует его своей красотой.

Сама Каменских вполне довольна новым статусом супруги. Певица делает все для того, чтобы возлюбленный чувствовал себя дома комфортно и уютно.