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Каменских ради фотосессии примерила платье-жакет с поясом

Новоиспеченная супруга Потапа следит за свежими модными трендами.

Каменских ради фотосессии примерила платье-жакет с поясом
Настя Каменских (Фото: Instagram.com/kamenskux)

Еще Эвелина Хромченко в рамках эфирного времени программы «Модный приговор» напомнила представительницам прекрасного пола о так называемом «голливудском тренде», посоветовав модницам обратить внимание на платье-жакеты. По мнению телеведущей, этот наряд должен появится в гардеробе каждой женщины, следящей за модными новинками и тенденциями.

Так, и супруга Потапа — украинская певица Настя Каменских ради фотосессии примерила  платье-жакет, сделав акцент на талии с помощью пояска. Девушка отдала предпочтение белоснежному оттенку. Снимок исполнительницы за сутки оценили порядка 169 тысяч человек, среди них и Лолита Милявская. Артистка поставила «Лайк» под фото певицы.

Настя Каменских в платье-жакете
Лолита Милявская не оставила без внимания свежий снимок Насти Каменских (Фото: Instagram.com/kamenskux)

После возвращения из свадебного путешествия Настя Каменских с головой погрузилась в работу. Девушка утверждает, что практически каждый день дает концерты. Кроме того, возлюбленная Потапа старается не забывать и о тренировках в спортзале. Певица тщательно следит за своим весом. В этом ее поддерживает супруг. Ранее Потап уже говорил о том, что долгое время он не решался признаться в чувствах к исполнительнице. И им приходилось скрывать свой роман от общественности. Музыкант переживал за семью — сына и жену. Даже после развода певец не спешил сделать предложение руки и сердца Каменских.

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Настя КаменскихПотапСвадьба Насти Каменских и Потапа
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Каменских ради фотосессии примерила платье-жакет с поясом
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