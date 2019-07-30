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Канделаки заявила, что не намерена потакать мужским капризам

По словам телеведущей, ей не близка современная романтика инфантилизма.

Канделаки заявила, что не намерена потакать мужским капризам
Канделаки рассказала, как стать счастливым/globallookpress.com

Телеведущая Тина Канделаки заявила в Instagram, что если бы не была замужем, то, наверное, уже никогда бы и не вышла. Бизнесвумен не представляет себе, как можно сыграть свадьбу в современных условиях.

Как сказала звезда, она не готова угадывать мужские желания и, как она выразилась, играть в качели чужого настроения. Она связывает это со своим возрастом и характером. Сейчас генеральному продюсеру канала «Матч-ТВ», напомним, 43 года.

«Я не готова зависеть от мужчины, потакая его капризам в обмен на эфемерное, по сути, благополучие. Если вы элемент его жизни, то смена вас на кого-то более свежего и нового или новую — вопрос времени. Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. «Секс в большом городе» не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых», — заявила Канделаки.

Телеведущая также сказала, что не нужно ждать, что кто-то сделает вас в этом мире счастливым. Никто никого, как она уверена, спасать не будет. Счастливым можно стать только самостоятельно. Тогда появится шанс сделать счастливым кого-то еще.

Напомним, что сейчас звезда замужем за 32-летним директором по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко. Пара расписалась в 2014 году.

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Канделаки заявила, что не намерена потакать мужским капризам
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