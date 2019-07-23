Тина Канделаки назвала своего главного кумира

Журналистка рассказала, в кого у нее такой волевой характер.

Тина Канделаки успевает все: она работает генеральным продюсером на телеканале «Матч ТВ», пишет книги, выпускает собственный бренд косметики, участвует в различных журналистских проектах, активно занимается спортом и даже планирует полететь в космос. Иногда сложно поверить, что такой хрупкой женщине удается делать одновременно столько всего.

Недавно Тина Канделаки призналась, на кого она всю жизнь равнялась. По словам журналистки, ее главный кумир — мама.

«Мама ничего не умела делать плохо: она окончила с отличием музыкальную школу, обычную школу с медалью, затем одна уехала из Тбилиси поступать в Ереванский медицинский институт, что по тем временам для девушки было чрезвычайно смелое и амбициозное решение. Естественно, его она окончила тоже с отличием», — рассказала Канделаки своим подписчикам в Instagram.

Телезвезда подчеркнула, что у нее никогда не было другой ролевой модели, кроме матери. Тина всегда хотела равняться только на нее.

А теперь Канделаки старается быть таким же примером для дочери Мелании. «Моя королева», — без стеснения называет журналистка свою наследницу.