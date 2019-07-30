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Согдиана рассказала об отце своего третьего ребенка

Певица не афиширует отношения с нынешним избранником, который далек от мира шоу-бизнеса.

Согдиана рассказала об отце своего третьего ребенка
Согдиана (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Согдиана стала многодетной мамой. В июле исполнительница и ее нынешний избранник Максим обзавелись общим наследником. У артистки подрастают сыновья от предыдущих отношений: 11-летний Арджун и 9-летний Микаил. В недавнем интервью певица заговорила об отце своего третьего ребенка.

Девушка не афиширует личную жизнь, по словам Согдианы, ее возлюбленный далек от мира шоу-бизнеса. Рядом с Максимом она чувствует себя как за каменной стеной. Кроме того, исполнительница подметила, что ее супруг не относится к той категории людей, для которых важна слава и публичность. Именно поэтому Согдиана скрывает избранника от прессы и поклонников, уважая выбор мужа, его комфортную жизнь.

«Вообще, я считаю, что два публичных человека под одной крышей — наверное, очень сложно. «Жизнь под стеклом» не для нас», — отметила певица в интервью woman.ru.

При этом исполнительница заверила: Максим прекрасно понимает, что она не представляет свою жизнь без сцены и творчества. Возлюбленный артистки не ограничивает ее свободу. Так, на протяжении всей беременности певица гастролировала и давала концерты. Согдиана привыкла выкладываться на максимуме своих возможностей, не обращая внимание на усталость.

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Согдиана рассказала об отце своего третьего ребенка
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