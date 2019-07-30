Согдиана носила платья-«пироженки», чтобы скрыть беременность

В июле узбекская и российская исполнительница в третий раз стала мамой.

35-летняя певица Согдиана в недавнем интервью рассказала о том, почему она скрывала от прессы и поклонников свое интересное положение. В июле артистка в третий раз стала мамой. У исполнительницы есть двое старших сыновей от предыдущих отношений: 11-летний Арджун и 9-летний Микаил. Ранее на личной страничке в Instagram певица опубликовала первое фото с новорожденным малышом, показав крохотные пальчики ребенка.

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По словам исполнительницы, беременность — это процесс очень личный. Однако скрывать свое интересное положение не так просто, как может показаться. Практически на протяжении всего периода Согдиана гастролировала и давала концерты. Будущая мамочка была поглощена работой: она записывала новые песни, участвовала в съемках клипа.

Для того, чтобы окружающие не могли догадаться о ее интересном положении, Согдиана тщательно подбирала наряды. Скрыть округлившийся животик певице помогли актуальные тенденции.

«Модные в этом сезоне оверсайз-пиджаки, платья-«пироженки» — и пойми тут: кто беременный, а кто нет!» — подметила Согдиана в интервью woman.ru.

Исполнительница планирует воспользоваться непродолжительным декретным отпуском и снова вернуться на сцену. К слову, так же поступила и певица Нюша, которая вместе с супругом Игорем Сивовым воспитывает восьмимесячную дочку. Артистка не смогла пропустить музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. На публике знаменитость появилась в платье-рубашке, продемонстрировав плоды своего похудения. После родов Нюша села на диету и занялась спортом.