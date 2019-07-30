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Брежнева поделилась пикантным снимком своей 18-летней дочери

Соня Киперман выросла настоящей красавицей.

Брежнева поделилась пикантным снимком своей 18-летней дочери
Брежнева поделилась снимком с дочкой/globallookpress.com

Певица Вера Брежнева в сторис Instagram опубликовала снимок своей 18-летней дочери Сони Киперман. Девушка лежит на кровати в халате. Надо сказать, что выглядит она просто прекрасно. Судя по всему, Соня приняла участие в фотосессии.

Соня Киперман. Фото
Соня Киперман выросла настоящей красавицей/instagram.com/ververa/

Напомним, что певица родила Соню от предпринимателя Виталия Войченко в далеком 2001 году. Несколько лет она жила с бизнесменом в незарегистрированном браке, а потом рассталась с ним. Любопытно, что сама Соня считает своим настоящим отцом украинского олигарха Михаила Кипермана. Миллионер удочерил девушку и дал ей свою фамилию. Сейчас Соня старается как можно чаще видеться с Михаилом. Она поддерживает с ним отношения, несмотря на то, что мать давно рассталась с олигархом.

Дочь Веры Брежневой много лет назад перебралась в США. В Америке девушка получает образование. В июне Соня окончила школу Ojai Valley School под Лос-Анджелесом, а затем успешно поступила в престижный университет в Калифорнии.

Отметим, что у Сони Киперман есть бойфренд. Девушка живет с музыкантом Мэттом Кэнноном. Он специализируется на электронной музыке.

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Тэги:

АмерикаВера БрежневаВиталий ВойченкоМихаил КиперманСоня Киперман

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Брежнева поделилась пикантным снимком своей 18-летней дочери
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