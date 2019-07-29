ЗВЕЗДЫ

Стало известно, кто помогал принцу Филиппу справиться с хандрой

Герцог Эдинбургский славится своим черным юмором и публичными эскападами. Однако, порой, на него нападет сплин и есть только один человек, который может его развеселить.

Стало известно, кто помогал принцу Филиппу справиться с хандрой
У принца Филиппа случаются приступы депрессии. Фото: Global Look Press

Принц Филипп уже давно снискал себе титул «короля троллинга». Его едкие шуточки на грани фола не раз заставляли Ее Величество краснеть, а затем писать извинительные письма обиженным адресатам.

Кроме этого, герцог Эдинбургский, как и его венценосная супруга, обожает розыгрыши. Однако на фоне всего этого веселья, на него, порой, нападает жестокая хандра.

Вернуть принцу Филиппу доброе расположение духа при этом может лишь один человек, и это, увы, не Елизавета II.

Этим спасителем является принц Эндрю, утверждает королевский биограф. Журналист Сью Арнольд, которая писала статью о королевской свадьбе второго сына королевы с Сарой Фергюсон в 1986 году, имела возможность заглянуть за дворцовые двери.

«Единственный человек, который может встряхнуть герцога Эдинбургского во время его знаменитых приступов хандры — это Эндрю. Для него отношения с отцом очень важны», — поясняет она.

«Из всех трех сыновей он больше всего похож на Филиппа, унаследовав от него его внешность, шарм и легендарное маунтбаттенское высокомерие», — продолжает эксперт.

«Романтические эскапады Эндрю наряду с его матросскими шуточками и любовью к розыгрышам, снискавшим ему репутацию этакого грубого королевского повесы, огорчали его мать и раздражали отца», — говорит Арнольд.

«Однако в глубине души принц Филипп восхищается «мачистым» имиджем сына, так как тот напоминает ему того, кем был в молодости он сам», — цитирует эксперта Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

борьба с депрессиейБританская королевская семьядепрессияпринц Филипппринц Эндрюхандра

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стало известно, кто помогал принцу Филиппу справиться с хандрой
Интересно?
Поделись с друзьями: