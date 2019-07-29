Стало известно, кто помогал принцу Филиппу справиться с хандрой

Принц Филипп уже давно снискал себе титул «короля троллинга». Его едкие шуточки на грани фола не раз заставляли Ее Величество краснеть, а затем писать извинительные письма обиженным адресатам.
Кроме этого, герцог Эдинбургский, как и его венценосная супруга, обожает розыгрыши. Однако на фоне всего этого веселья, на него, порой, нападает жестокая хандра.
Вернуть принцу Филиппу доброе расположение духа при этом может лишь один человек, и это, увы, не Елизавета II.
Этим спасителем является принц Эндрю, утверждает королевский биограф. Журналист Сью Арнольд, которая писала статью о королевской свадьбе второго сына королевы с Сарой Фергюсон в 1986 году, имела возможность заглянуть за дворцовые двери.
«Единственный человек, который может встряхнуть герцога Эдинбургского во время его знаменитых приступов хандры — это Эндрю. Для него отношения с отцом очень важны», — поясняет она.
«Из всех трех сыновей он больше всего похож на Филиппа, унаследовав от него его внешность, шарм и легендарное маунтбаттенское высокомерие», — продолжает эксперт.
«Романтические эскапады Эндрю наряду с его матросскими шуточками и любовью к розыгрышам, снискавшим ему репутацию этакого грубого королевского повесы, огорчали его мать и раздражали отца», — говорит Арнольд.
«Однако в глубине души принц Филипп восхищается «мачистым» имиджем сына, так как тот напоминает ему того, кем был в молодости он сам», — цитирует эксперта Express.