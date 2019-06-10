Король троллинга: 35 скандальных шуточек мужа Елизаветы II

Он подкалывал глухих индийских детей и приставал к девушкам на юбилее королевы

Все знают, что королева в Великобритании – это «их всё», а ее супруг Филипп, герцог Эдинбургский – всего лишь «домохозяйка» возле трона. И всё же праправнук русского царя Николая I, которому 10 июня исполняется ни много ни мало 98 лет, был и остается одним из самых ярких и неординарных представителей королевской семьи.

Знаменит он прежде всего своим веселым нравом, пренебрежением к любым условностям и привычкой отвешивать острые шуточки, что называется, «на грани фола». Именно за это принца Филиппа Маунтбэттена любит персонал Букингемского дворца и многие подданные, за это же самое его ненавидят представители «элиты».

На протяжении последних 65 лет принц Филипп принял участие примерно в 22 тысячах официальных мероприятий, во время которых он использовал любую возможность для того, чтобы съязвить. Общаясь с самыми разными людьми – от школьников до сэра Элтона Джона, от журналистов до руководителей государств — он ухитрялся отпускать такие шуточки, что королева Елизавета II наверняка краснела за него, читая цитаты в газетах, да позже рассылала письма с извинениями всем, кого он успел обидеть.

Британцы, пересказывая друг другу новые перлы принца, даже придумали новый глагол — «отфилиппить». В честь его дня рождения портал Teleprogramma.pro решил вспомнить «отфилиппленных» граждан и собрать самые скандальные высказывания мужа королевы.

«Вы выглядите так, будто собираетесь ложиться спать», — заявил герцог Эдинбургский президенту Нигерии, одетому в белую национальную рубашку до пола.

В Шотландском женском институте: «Британские женщины совершенно не умеют готовить» (1961).

«Как будто моя дочь принесла это со школьных уроков рисования», — так принц оценил выставку изобразительного искусства Эфиопии (1965).

О проекте по спасению диких голубей в Ангилле: «Почему у вас нет лозунгов вроде «Убей кошку — спаси птицу»?» (1965)

«Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя *** (нехорошие люди — Прим.ред.) перебили половину моей семьи» (1967).

«Несколько лет назад все говорили, что им не хватает свободного времени из-за большого количества работы. Теперь, когда у всех стало больше свободного времени, начали жаловаться на безработицу. Они не могут решить, что же им нужно?», — высказался принц по поводу рецессии, охватившей экономику страны в 1981 году.

«Вы ведь женщина, верно?», — спросил он у жительницы Кении, принимая от нее подарок (1984).

«Если у этого есть четыре ноги — и это не стул, есть два крыла, оно летает — и это не самолет, если оно плавает — и это не подводная лодка, то китайцы это съедят», — заявил Филипп на встрече представителей Всемирного фонда дикой природы (1986).

Осматривая дом герцога Йоркского: «Похоже на спальню женщины лёгкого поведения».

Во время визита в Китай в 1986 году, принц разговаривал с 21-летним британцем Саймоном Керби, приехавшем в Поднебесную по программе студенческого обмена. «Если останешься здесь дольше — домой вернешься узкоглазым», — предупредил он парня.

В Австралии в 1992 году принцу предложили погладить коалу. «О нет, я ж могу подхватить какую-нибудь нехорошую болезнь», — отказался он.

«Вы не носите норковые трусики, правда ведь?». Этими словами Филипп пытался смутить начинающую журналистку Серену Френч на собрании Всемирного фонда дикой природы, президентом которого он являлся (1993).

Заводчику кроликов в Ангилле он посоветовал: «Не давайте своим кроликам папайю — она действует как контрацептив. Хотя на кроликов, может быть, и не подействует» (1994).

Обращаясь к Гельмуту Колю во время выступления в Германии в 1997 году, принц Филипп вместо «канцлера» назвал его «рейхсканцлером», а это был, между прочим, титул Адольфа Гитлера.

«И как тебя там только не съели?», — спросил принц британского студента, путешествующего по Папуа — Новой Гвинее (1998).

«Выглядите как дочки Дракулы!», — ученицам Школы королевы Анны в Рединге, где носят школьную форму кроваво-красного цвета.

«Глухие? Если вы тут стоите, неудивительно, что оглохли». Это было обращение к группе глухих детей, стоящих рядом с оркестром во время поездки Филиппа в Вест-Индию в 2000 году.

«Нет, а то всё кончится тем, что я выплюну это на всех вокруг». Так принц отказался от рыбы, предложенной ему в ресторане.

«Считается, что у нас тут жесткая классовая система. Однако здесь герцоги женятся даже на хористках. Более того, некоторые из них женятся даже на американках» (2002 год, до появления в королевской семье Меган Маркл оставалось еще 16 лет).

Сэру Элтону Джону про его золотой Аston Martin: «Ах, так это ваша жуткая машина, да?» (2001)

«У тебя получится, если немного сбросишь вес», — сказал Филипп 13-летнему Эндрю Адамсу, услышав, что мальчик хочет стать астронавтом (2001).

На пресс-конференции, посвященной очередному десятилетию правления Елизаветы II в 2002 году, Филипп обратился к одному из журналистов:

— Вы кто?

— Главный редактор Independent, сэр, — ответил ему Саймон Келнер.

— Что вы здесь делаете?

— Меня пригласили.

— Но приходить-то было не обязательно.

«Так, кто здесь под наркотой?.. Вот он выглядит так, будто употреблял», — сказал принц, указав на 14-летнего мальчика в бангладешском молодежном клубе (2002).

В 2002 году, после того, как Мадонна спела «Die Another Day», Филипп поинтересовался: «Нам понадобятся беруши?»

Участникам детской музыкальной группы во время визита в Австралию: «Вы правда играли на всех этих инструментах? Или у вас под сиденьями магнитофоны приклеены?» (2002).

Шеф-повар Режи Крепи старался изо всех сил, готовя для принца французский завтрак: яичницу с беконом, кусочки копченого лосося, круассаны и шоколадный рулет. «Французы не умеют готовить завтрак», — вынес свой вердикт Филипп Маунтбеттен.

Профессиональному фотографу в клубе Королевских ВВС: «Просто сделай *** (неприличное слово — Прим.ред.) фотографию».

Туристу в Будапеште: «Похоже, вы здесь недавно — у вас еще пузо не выросло».

Шотландскому инструктору по вождению: «Как вам удается удерживать местных от выпивки достаточно долго, чтобы принять экзамен?»

Лидеру австралийских аборигенов: «Вы все еще кидаетесь копьями друг в друга?»

О популярнейшем британском певце Томе Джонсе герцог Эдинбургский отозвался так: «Не представляю, как можно стать столь знаменитым, исполняя такие отвратительные песни». Позже в разговоре с представителями малого бизнеса о том, что в Британии невозможно разбогатеть, он опять вспомнил Джонса: «А как же Том Джонс? Он заработал миллион, хотя он ужасный певец».

Когда на званном обеде в Риме премьер-министр Джулиано Амато предложил нашему герою на выбор несколько лучших сортов итальянских вин, тот ответил: «Дайте мне пива. Неважно, какого, просто дайте пива!»

В ходе беседы с прикованной к инвалидной коляске Сьюзен Эдвардс, которую сопровождала собака-поводырь: «А вы слышали, что для анорексиков сейчас есть специальные собаки-поедатели?»

На праздновании 70-летия правления королевы в Южном Лондоне принцу приглянулась красивая молоденькая блондинка по имени Ханна Джексон, которая была в красном платье с молнией впереди. «Меня арестуют, если я расстегну это платье», — сказал 91-летний Филипп.

Возможно, именно отменное чувство юмора и пресловутый «бес в ребре» способствуют столь завидному долголетию супруга королевы Елизаветы II. Он покончил со светской жизнью лишь два года назад, но на самых важных семейных мероприятиях всё же появляется — в окружении детей, внуков и правнуков, которых становится всё больше и больше. Кстати, многие считают, что именно на прадедушку Филиппа, а вовсе не на отца или деда, больше всего похож своим характером младший сын принца Уильяма Луи.