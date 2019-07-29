Игорь Крутой накануне юбилея встретился с самыми близкими друзьями

Среди них оказался и Юрий Антонов, с которым композитор знаком уже 45 лет.

Один из самых титулованных российских продюсеров и композиторов начал отмечать свой юбилей в кругу друзей и близких. В своем Instagram Крутой выложил клип, где он в компании друзей танцует на белой вечеринке. Среди взрослых веселится и любимая внучка Крутого, трехлетняя Деми-Роуз. Девочку родила старшая дочь композитора Виктория.

«Белая вечеринка накануне Юбилея в действии. Рядом Юрий Антонов, Димаш, Имангали Тасмагамбетов и танцующая внучка», — написал в комментариях к праздничному ролику Игорь Яковлевич.

Внучка не только станцевала, но и спела для дедушки. Композитор разместил в социальной сети видео, где девочка, обнимая дедушку, поет ему песенку.

Юбиляра поспешили поздравить и подписчики. Свои пожелания здоровья и долгих лет жизни оставили в комментариях и в своих аккаунтах Зара, Лолита, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Валерия.

В своих Stories Крутой делится сообщениями, которые ему направляют многочисленные друзья и близкие. С добрыми словами в адрес Игоря Яковлевича обратился и премьер-министр Дмитрий Медведев.