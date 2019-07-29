ЗВЕЗДЫ

«Моложе или старше?»: Бледанс занялась поисками второй половинки

Актриса попросила подписчиков своей страницы в Instagram посоветовать ей подходящего мужчину. Судя по словам Эвелины, речь идет не только о съемках нового музыкального клипа.

«Моложе или старше?»: Бледанс занялась поисками второй половинки
Эвелина Бледанс/instagram.com/bledans/

50-летняя Эвелина Бледанс по-прежнему свежа и хороша собой. У артистки есть 7-летний сын Сема, которого она очень любит, но для полного счастья в ее жизни не хватает мужчины. Собственно, она этого и не скрывает.

Эвелина три раза была замужем, с последним, третьим супругом Александром Семиным артистка развелась два года назад. Теперь Бледанс находится в поиске: тема тоски по любви сквозит и в ее постах, и в недавнем клипе, который Эвелина сняла на песню «Две половинки зеленого яблока». Многие подписчики звезды просили представить красивого седого мужчину, с которым она снималась в ролике.

Оказалось, красавца зовут Валерий Боровинских, он актер и давно дружит с Эвелиной. Актриса сделала нарезку многочисленных фото разных лет, на которых они вместе с Валерием, и подписала пост в Instagram: «Вы спрашивали, что за парень снялся в моем клипе. Мы знакомы уже 20 лет. Валера играл главную роль в мюзикле «Метро», там мы подружились и дружим по сей день… И все таки вопрос: мне нужен мужчина моложе или старше? (пока для клипа) Хотя Валерчик, конечно, не образец своего возраста. Он выглядит еще и помоложе меня».

Одни подписчики в один голос заявили, что Валерий и Эвелина великолепно смотрятся вместе: «Класс!». «Крутой парень, Эвелина, не отпускай». А другие обнародовали интересные подробности биографии актера: «А еще он первый муж актрисы Ирины Климовой».

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«Моложе или старше?»: Бледанс занялась поисками второй половинки
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