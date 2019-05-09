«Своего старшего сына я назвала в честь деда»: Эвелина Бледанс поделилась поздравлением с днем Победы

Сегодня, 9 мая, в России отмечают День Победы. Представители отечественного шоу-бизнеса от души поздравили поклонников и коллег с великим праздником. В честь Дня Победы многие решили рассказать о своих отцах и дедах, которые рисковали жизнью ради будущих поколений.
К числу таких знаменитостей относится актриса Эвелина Бледанс. В блоге артистка опубликовала фото своего дедушки – майора Николая Ващинского. Для нее он значил настолько много, что Бледанс в его честь назвала своего первенца.
«Своего старшего сына я назвала в честь деда Коли. С Днем Великой Победы, друзья!» — обращается к подписчикам знаменитость.
Глядя на военное фото, поклонники сразу увидели сходство артистки с героическим родственником.
«Мне кажется или глаза у вас дедушкины?» — уверена одна из поклонниц.
Добавим, что сейчас артистка находится на отдыхе в Италии.