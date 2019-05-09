«Своего старшего сына я назвала в честь деда»: Эвелина Бледанс поделилась поздравлением с днем Победы

Многие подписчики аккаунта актрисы в Instagram отметили, что артистка сильно похожа на своего дедушку.

Сегодня, 9 мая, в России отмечают День Победы. Представители отечественного шоу-бизнеса от души поздравили поклонников и коллег с великим праздником. В честь Дня Победы многие решили рассказать о своих отцах и дедах, которые рисковали жизнью ради будущих поколений.

К числу таких знаменитостей относится актриса Эвелина Бледанс. В блоге артистка опубликовала фото своего дедушки – майора Николая Ващинского. Для нее он значил настолько много, что Бледанс в его честь назвала своего первенца.

«Своего старшего сына я назвала в честь деда Коли. С Днем Великой Победы, друзья!» — обращается к подписчикам знаменитость.

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Глядя на военное фото, поклонники сразу увидели сходство артистки с героическим родственником.

«Мне кажется или глаза у вас дедушкины?» — уверена одна из поклонниц.

Добавим, что сейчас артистка находится на отдыхе в Италии.