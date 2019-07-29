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Агутин поделился новым лиричным стихотворением

Музыкант опубликовал в Instagram поэтические строчки о вечном сосуществовании любви и ненависти.

Агутин поделился новым лиричным стихотворением
Леонид Агутин/instagram.com/agutinleonid/

Побывав в Минске, Петербурге, Баку, Ереване, Агутин наконец добрался до славного города Доброград во Владимирской области, где выступил на фестивале Усадьба Jazz. Снова оказавшись в пути, в самолете, Агутин опубликовал в Instagram фото, сделанное на борту лайнера, и подписал его в стихах:

На свете столько нерастраченной любви
И столько ненависти искренней повсюду.
Священной веры, утопающей в крови,
В слепой надежде на невиданное чудо.

На свете этом балом правит человек —
Довольно слабое, но умное создание.
Все стережет свои мечты, не смежив век,
Не распыляясь на простое покаяние.

Судя по хэштегу # ПоэзияЛеонидаАгутина, строчки принадлежит перу музыканта.
Поклонники горячо отозвались на слова о нерастраченной любви, пожелали Агутину всегда любить и быть любимым, а также выразили убеждение, что «светлая сторона непременно победит».

Кстати, на многих фото, которые публикует Леонид на своих аккаунтах, он один, без жены Анжелики Варум. Напомним, пара вместе уже давно, с 1997 года, у Анжелики и Леонида есть 20-летняя дочь Елизавета.

Подписчики нередко в комментариях задают музыканту вопросы, интересуясь, где же Анжелика, почему они вместе редко фотографируются. Возможно, это связано с тем, что Варум, как известно, более закрытый человек, чем ее супруг. И в социальных сетях звезда публикует чаще имиджевые фото, редко допуская поклонников в частную жизнь.

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Тэги:

Анжелика ВарумЛеонид Агутинпевец

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Агутин поделился новым лиричным стихотворением
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