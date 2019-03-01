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Леонид Агутин был ошарашен, что не получил звание народного артиста

Артист уверен, что виной всему настроения, которые сейчас царят в Минкульте РФ. Агутин предполагает, что «попал под гребенку» более осмотрительной раздачи званий, к которой призвал глава ведомства Владимир Мединский.

Леонид Агутин был ошарашен, что не получил звание народного артиста
Леонид Агутин/Фото: GlobalLook

Леонид Агутин отдал сцене не один десяток лет. В его коллекции есть различные награды. Например, накануне он стал призером премии на «Звуковой дорожке «МК» и получил награду ZD Awards.

«Приятно! Спасибо!» — поблагодарил Леонид организаторов, а после признался, что мечтает о другом признании. Уже давно артист ждет звания «Народный артист России». Он очень надеялся, и вполне справедливо, что это звание ему дадут на юбилей, который певец отметил в июле 2018-го. Но вместо звания Агутину вручили орден Дружбы.

«Конечно, я был немного ошарашен этим. Да, почет и уважение — это всегда приятно. Но я считаю, что по праву заслужил звание народного артиста к юбилейной дате», — цитирует сайт Dni.ru исполнителя.

Такое затягивание Агутин объясняет настроениями, которые ныне царят в Министерстве культуры РФ. В последние годы там заговорили о том, что, мол, слишком часто и много раздают в России звания «народного».  И он прав. Достаточно вспомнить заявление министра культуры Владимира Мединского, который настоятельно рекомендовал своему ведомству более вдумчиво подходить к раздаче званий. И вообще, по его словам, статус «Народного артиста» надо присуждать всего несколько раз в год, и вручать только самым выдающимся.

«Видимо я попал под эту гребенку», — говорит Леонид Агутин, так как его запрос в прошлом году отклонили.

Но артист не печалится. Говорит: «Если на твоих концертах полный зал, значит ты настоящий народный артист. Зрители и слушатели — вот, что самое важное»

Ранее певец признался, что с возрастом стал замечать, как ухудшается его зрение. Особенно это печально, так как исполнитель любит посидеть над книгами. Плохое зрение больше не позволяет проводить долгое время за чтением. А времени на то, чтобы подобрать очки никак не хватает, пишет сайт argumenti.ru.

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Леонид Агутин был ошарашен, что не получил звание народного артиста
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