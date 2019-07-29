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Волочкова продолжила публиковать снимки любимого как пазл

Балерина отпраздновала десять месяцев совместной жизни со своим новым мужчиной, но по-прежнему сохраняет в секрете его внешность и имя.

Волочкова продолжила публиковать снимки любимого как пазл
Волочкова отказывается публиковать снимок с любимым/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась снимком со своим любимым молодым человеком. Вместе с ним она уже десять месяцев. Интересно, что танцовщица упорно не выкладывает фотографию своего избранника полностью. Она продолжает публиковать его снимки «по частям». На этот раз на фотографии можно увидеть руку мужчины и часть тела. Кстати, десять месяцев отношений пара отметила шампанским.

«Сегодня раннее утро прекрасное! Светлое и солнечное. И небольшой праздник. Ровно десять месяцев отношений с любимым человеком. Это много или мало? Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умении за них бороться. Но самое страшное — это разочарование в людях. А ещё, этот день — начало моего отдыха, и я улетаю в замечательное путешествие!» — заявила Анастасия Волочкова.

Отметим, что в последнее время ходят слухи, что танцовщица скоро выйдет замуж. Впрочем, сама балерина пока каких-то конкретных дат не озвучивала. Ранее она говорила, что штамп в паспорте ее мало интересует. Именно по этой причине они устроили много лет назад шикарную свадьбу с Игорем Вдовиным, но так и не расписались с бизнесменом.

Любопытно, что Анастасия Волочкова, несмотря на постоянные конфликты с Вдовиным из-за денег, ранее говорила, что все равно его обожает. Все потому, что он подарил ей, как она считает, главное счастье в жизни звезды. Их совместную дочь Аришу.

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Анастасия ВолочковаИгорь Вдовинлюбимый мужчина

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Волочкова продолжила публиковать снимки любимого как пазл
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