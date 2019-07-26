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Волочкова заявила, что вытащила Игоря Вдовина из секты

По словам балерины, бизнесмен попал в нехорошую компанию.

Волочкова заявила, что вытащила Игоря Вдовина из секты
Волочкова рассказала о жизни с Вдовиным/globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что ее гражданский супруг Игорь Вдовин в свое время попал в плохую компанию. Ей стоило немалого труда, чтобы вытащить его из секты. «У Игоря случился очень сложный период. Он увлекся йогой, но там была самая настоящая секта. Он попал под нехорошее влияние людей. К счастью, мне удалось его спасти, но наши отношения после этого уже испортились и в итоге мы расстались», — сказала Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова спасла Вдовина от сектантов/globallookpress.com

По словам танцовщицы, их роман с бизнесменом Вдовиным начался в самолете. Она прилетела не в тот аэропорт и мужчина предложил довезти ее до Большого театра, куда она опаздывала. В итоге их роман затянулся на 13 лет.

Вспомнила балерина и свадьбу с Вдовиным. При этом до ЗАГСа они так и не дошли. «Свадьба была в Царском селе. Все было обставлено очень красиво. Екатерининский дворец, карета, воздушный шар. Расписываться мы не стали, потому что нам это не нужно было. Штамп в паспорте — это не про нас», — заметила балерина.

Как сказала Волочкова, в будущем бизнесмен поступил нехорошо. Она отдала ему все деньги на проект, которые он так и не вернул. Зато Вдовин сделал главный подарок в жизни балерины – ребенка. Именно от него она родила дочь Аришу. «Не все в этом мире измеряется деньгами. Игоря я тоже любила. А вот мама его просто ненавидела. Она говорила, что он альфонс и аферист, который живет на мои деньги. Конечно, доля правды в ее словах была», — рассказала звезда.

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Анастасия ВолочковаБорис КорчевниковИгорь ВдовинПрограмма "Судьба человека"

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Волочкова заявила, что вытащила Игоря Вдовина из секты
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