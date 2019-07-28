59-летняя Сотникова в неоновой куртке отправилась покорять русский север

На днях актрисе Вере Сотниковой исполнилось 59 лет, хоть многим и сложно в это поверить, учитывая то, как хорошо артистка выглядит для своего возраста.

Пока большинство звезд российского шоу-бизнеса отправились в теплые края, Сотникова уехала покорять русский север. Для своего путешествия актриса выбрала яркую неоновую куртку и длинную юбку. Именно в таком виде на фоне живописных русских пейзажей Вера Михайловна появилась перед подписчиками у себя в Instagram.

«Нахожусь в Ошевенске! Удивительные места! Летний Русский Север!» — подписала фото 59-летняя артистка.

Поклонники не смогли обойти вниманием новый снимок Сотниковой и не поскупились на комплименты в комментариях.

«Вера, Вы самая красивая русская женщина… Сколько вижу, просто не налюбуюсь… Успехов Вам!», «Красотка», «Вы прекрасны, природа шикарная, вы потрясающе красива», «Во всех Вы, Душенька, нарядах хороши!» — с восхищением отметили подписчики.

Напомним, что недавно Вера Сотникова трогательно поздравила с днем рождения своего бывшего мужа, музыканта Владимира Кузьмина. В конце мая артисту исполнилось 64 года. В честь праздника актриса опубликовала редкий совместный снимок с экс-супругом.